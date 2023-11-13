بريطانيا تسجن عضوا من خلية "بيتلز" بتهم إرهابية

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنه صدر حكم على بريطاني مٌتهم بالانتماء لخلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، يطلق عليها اسم “بيتلز”، بالسجن ثماني سنوات اليوم الاثنين لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

واعتُقل البريطاني آين ديفيس (39 عاما) في أغسطس آب الماضي بعد ترحيله إلى بريطانيا من تركيا حيث أُدين بعضوية تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقضت محكمة أولد بيلي بلندن اليوم الاثنين بسجنه بعد أن أقر الشهر الماضي بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بتمويل الإرهاب وحيازة سلاح ناري لأغراض إرهابية.

وقال دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن في بيان “رتب ديفيس لتهريب مبلغ كبير من المال من المملكة المتحدة لتمويل الأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش، وهي الجماعة التي سافر إلى سوريا للانضمام لها”.

وأضاف “مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن ارتكب ديفيس هذه الجرائم وآمل أن تبعث هذه القضية برسالة مفادها أننا سنلاحق ونسعى بلا هوادة لمحاكمة أي شخص متورط في الإرهاب في المملكة المتحدة وخارجها بغض النظر عن الفترة الزمنية التي انقضت”.

وارتبط اسم ديفيس في وقت سابق بخلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت مهمتها حراسة السجناء الأجانب في سوريا، والتي أُطلق عليها اسم “بيتلز” لأنهم كانوا معروفين بأنهم يتحدثون اللغة الإنجليزية.

وذكرت تقارير أن الخلية كانت تحتجز رهائن غربيين في سوريا وقتلت بعضهم في بعض الحالات، ومنهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملة الإغاثة كايلا مولر.

ونفى ديفيس مرارا انضمامه إلى الخلية وقال محاميه مارك سمرز في جلسة استماع أولية العام الماضي إن المدعين الأمريكيين لم يوجهوا اتهامات لديفيس بسبب وجود أدلة على أن الخلية كانت تتألف فقط من ثلاثة أعضاء.

وحُكم على اثنين من أعضاء الخلية، هما ألكسندرا كوتي والشافعي الشيخ، بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، بينما لقي العضو الثالث في الخلية، محمد إموازي، حتفه في ضربة صاروخية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا عام 2015.