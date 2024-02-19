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بريطانيا.. تسجيل أول زيادة سنوية لأسعار العقارات منذ أغسطس

منذ 8 دقائق
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أظهر مسح للقطاع أن أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر بفعل قوة الطلب من المشترين، مما يضاف إلى مؤشرات استقرار سوق الإسكان في المملكة المتحدة.

وقال موقع رايت موف للعقارات الاثنين إن الأسعار المطلوبة للمنازل ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير شباط على أساس سنوي، وهي أول زيادة سنوية منذ أغسطس\آب 2023.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بشهر يناير\كانون الثاني، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط ​​السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0 بالمئة في فبراير\شباط.

وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وقال مسؤولو بنك إنجلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.

وقال رايت موف “بينما استعاد سوق الرهن العقاري استقراره، هناك دلائل متزايدة على أن المجال يتقلص أمام المقرضين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن المعدلات ستستقر عند مستويات مرتفعة في المستقبل القريب”.

وتوافق مسح الاثنين مع علامات أخرى على تحسن سوق الإسكان في بريطانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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