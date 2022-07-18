الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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بريطانيا تشهد أشد أيامها حرارة

منذ 37 دقيقة
بريطانيا تشهد موجات حر غير مسبوقة

بريطانيا تشهد موجات حر غير مسبوقة

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تشهد بريطانيا اليوم أشد أيامها حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تبلغ الحرارة 40 درجة مئوية لأول مرة مما أجبر شركات القطارات على إلغاء بعض خدماتها ودفع السلطات الصحية لنشر مزيد من سيارات الإسعاف.

وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حارة شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق وانتشرت حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

وأعلنت بريطانيا حالة طوارئ وطنية بعدما أشارت توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء مستوى 38.7 درجة مئوية المسجل في حديقة جامعة كيمبردج عام 2019.

وفرض مترو أنفاق لندن قيودا مؤقتة على السرعة على شبكة القطارات اليوم وغدا مما يعني خفض الرحلات مع طول زمن الرحلة بسبب خفض السرعة.

ونصحت شركة القطارات الوطنية الركاب بالبقاء في منازلهم وقالت إن بعض الخدمات ومنها خط رئيسي بين شمال شرق انجلترا ولندن لن يتحرك في أوقات معينة غدا الثلاثاء.

وستغلق بعض المدارس أبوابها في وقت مبكر اليوم.

فرنسا تتأهب

واستعدت فرنسا اليوم الاثنين لما قد يصبح واحدا من أشد الأيام حرارة إذ وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مناطق ساحلية تجتذب السياح، بينما تستعر حرائق الغابات في الغرب والجنوب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في بيان “ذروة هذه الموجة الحارة متوقعة اليوم الاثنين” وتنبأت بدرجات تتراوح بين 40 و42 درجة و”أعلى من ذلك في بعض المناطق” على الساحل الغربي المطل على المحيط الأطلسي.

وأضافت “قد يصبح هذا اليوم من أشد الأيام المسجلة حرارة في فرنسا”.

وسيتضح في وقت لاحق اليوم ما إذا كانت البلاد ستسجل رقما قياسيا جديدا لمتوسط درجات الحرارة على مدار اليوم، والذي يبلغ الآن 29.4 والمسجل خلال موجات الحر التاريخية لعامي 2003 و2019

    المصدر :
  • رويترز

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