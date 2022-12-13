الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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بريطانيا تصف اتفاقات روسيا وإيران بـ "الدنيئة".. وتتوعّد بالردّ

منذ 43 دقيقة
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

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بعد أن فرضت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 12 قائدًا عسكريًا روسيًا، ورجال أعمال إيرانيين، وصف وزير الخارجية البريطاني، صفقات طهران وموسكو بأنها “دنيئة” وتهدد الأمن العالمي.

كما قال جيمس كليفرلي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سنحاسب التحالف اليائس لإيران وروسيا”، مضيفًا “هجمات القوات الروسية على المدن والمدنيين الأبرياء في أوكرانيا لن تمر دون رد”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 12 قائدًا عسكريًا روسيًا متورطين في ضربات صاروخية استهدفت مدنًا أوكرانية، وكذلك على رجال أعمال إيرانيين متورطين في إنتاج وتوريد طائرات مسيرة عسكرية استخدمت في الهجمات.

طهران أكبر الداعمين العسكريين لروسيا

هذا وذكرت بريطانيا أن الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع لعبت دورًا رئيسيًا في هجمات على المدنيين، مستشهدة بمعلومات أميركية تظهر أن إيران أصبحت أحد أكبر الداعمين العسكريين لروسيا، وأنها أمدتها بمئات الطائرات المسيرة، وفق ما نقلته “رويترز”.

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