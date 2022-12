بريطانيا تصف اتفاقات روسيا وإيران بـ "الدنيئة".. وتتوعّد بالردّ

بعد أن فرضت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 12 قائدًا عسكريًا روسيًا، ورجال أعمال إيرانيين، وصف وزير الخارجية البريطاني، صفقات طهران وموسكو بأنها “دنيئة” وتهدد الأمن العالمي.

كما قال جيمس كليفرلي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سنحاسب التحالف اليائس لإيران وروسيا”، مضيفًا “هجمات القوات الروسية على المدن والمدنيين الأبرياء في أوكرانيا لن تمر دون رد”.

Iran and Russia's sordid deals threaten global security.

We are holding their desperate alliance to account.

The UK has just sanctioned high-level Russian and Iranian figures in response to the abhorrent strikes against civilian targets.

