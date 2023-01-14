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بريطانيا تصف اعدام علي أكبري بالعمل الهمجي

منذ 54 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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وصفت بريطانيا السبت، إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بأنه عمل هجمي، وقالت إنه لن يمر دون عقاب.

وأفادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية السبت، أن إيران أعدمت المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري،الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تويتر “هالني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران”.

وأضاف “كان هذا عملا قاسيا وجبانا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه”.

كما كتب جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني على تويتر “هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر دون رد”.

    المصدر :
  • رويترز

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