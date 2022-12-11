بريطانيا.. تضاؤل الآمال في العثور على ناجين من انفجار جيرزي

قالت خدمة الطوارئ المحلية في جيرزي، الأحد، إن عملية البحث والإنقاذ بعد انفجار وقع في الجزيرة البريطانية تحولت إلى مهمة انتشال الآن، في مؤشر على تضاؤل الآمال في العثور على ناجين آخرين.

وتأكد مقتل ثلاثة وما زال نحو 12 آخرين في عداد المفقودين بعد انفجار وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت في مبنى سكني في جزيرة جيرزي قبالة سواحل شمال فرنسا.

وقال روبن سميث، قائد شرطة جزيرة جيرزي، في مؤتمر صحفي “لدينا الآن ثلاث وفيات مؤكدة. وأعتقد أنه من البديهي أن نتوقع العثور على مزيد من الجثث. وقلنا سابقا إن من المحتمل أن نجد نحو 12”.

وأضاف “ستدركون مدى صعوبة وضع ذلك التقدير. ولكن هذا عدد نأمل ألا نصل إليه، ولكنه عدد نعمل بناء عليه”.

وانهار المبنى، المكون من ثلاثة طوابق والواقع بالقرب من ميناء في عاصمة الجزيرة سانت هيلير، بشكل كامل في الانفجار.

وقع الانفجار مباشرة قبل الساعة 0400 بتوقيت جرينتش أمس السبت.

واستُدعيت قوات الإطفاء إلى العقار مساء الجمعة قبل الانفجار بعدما أبلغ السكان عن وجود رائحة غاز.

وقال سميث إن التحقيقات ستكون مستقلة وإنه “لن يحتمل شيئا أو يستبعد شيئا” وذلك عند سؤاله إن كان يتعامل مع الانفجار على أنه قضية جنائية محتملة.

وأضاف أن عمليات الانتشال والتعرف على جثث القتلى ستستغرق وقتا.

وأردف “لن نكون هنا لأيام. من المحتمل أن نكون هنا لأسابيع”.

وتتبع جيرزي التاج البريطاني ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 100 ألف نسمة.