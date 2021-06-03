الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تضيف 7 دول إلى قائمة السفر الحمراء

3 - يونيو - 2021
بريطانيا

بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أضافت بريطانيا، يوم الخميس، سبع دول من بينها مصر وسريلانكا إلى قائمة السفر الحمراء التي تضم وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي داخل فندق، في إطار جهود كبح تفشي وباء “كوفيد 19”. وشملت المراجعة أيضا حذف البرتغال من القائمة الخضراء للسفر.

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع أي حجر صحي لمكافحة وباء كورونا الذي أربك حركة السفر العالمية. وقالت الحكومة البريطانية، إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش في الثامن من يونيو الجاري.

والدول السبع التي أضيفت إلى القائمة الحمراء هي البحرين وكوستاريكا والسودان ومصر وترينداد وتوباغو وسريلانكا.

وقالت وزارة النقل البريطانية، إن الهدف من هذه الإجراءات هو سلامة الناس وحمايتهم من متحورات كورونا.

    المزيد من أخبار العالم

    عملية تسليح أوكرانيا تتواصل
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    صواريخ "ناسامز" المتطورة.. حارسة البيت الأبيض في طريقها لأوكرانيا
    من مكان الحادثة في تكساس
    أكثر حوادث تهريب البشر فتكاً.. ارتفاع ضحايا شاحنة المهاجرين في تكساس
    وزارة الخزانة الأميركية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. أبرزها الذهب وصناعة الدفاع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟