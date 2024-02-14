بريطانيا تطلب من "الأونروا" ضمانات مطلقة

طالبت بريطانيا بضمانات مطلقة تفرض على الأونروا، بأنها لن تستعين بموظفين يريدون مهاجمة إسرائيل.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء إن بريطانيا تريد “ضمانات مطلقة” على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لن تستعين بموظفين يريدون مهاجمة إسرائيل، وذلك بعد مزاعم اشتراك بعض موظفي الوكالة في عنف السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم أمس الثلاثاء إن الدعوات لتفكيك الوكالة “قصيرة النظر” وإن إنهاء تفويضها سيضعف قدرة العالم على التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة.

وذكر بعد اجتماع مع ممثلي دول أعضاء بالأمم المتحدة في جنيف “لقد تحدثت مع الدول الأعضاء بخصوص كل هذه الدعوات لتفكيك الأونروا وإنهائها.

وحذرت من تأثير ذلك، وقلت إن هذه الدعوات قصيرة النظر”.

وأوضح أن “التأثير لن يقتصر على المدى القصير فقط، ولن يقوض قدرتنا الجماعية على التعامل مع الأزمة الإنسانية فحسب”.