بريطانيا تعتزم إرسال عربات مدرعة لإجلاء المدنيين في أوكرانيا

تشكّل بريطانيا رأس حربة في دعم القوات الاوكرانية ومساندتها في نزاعها العسكري مع الجيش الروسي المستمر منذ أكثر من شهرين، حيث زوّدت الدولة الأوروبية أوكرانيا بمساعدات مالية تجاوزت الـ 3مليارات، بالاضافة الى الأسلحة والأعتدة العسكرية.

في هذا السياق،أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنّ البلاد ستتبرع بثلاث عشرة عربة مدرعة للمساعدة في إجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة بشرق أوكرانيا.

وأشارت وزيرة الخارجية “ليز تراس” في بيان الى أنّ “هذا التبرع الأحدث بمركبات مدرعة سيساعد في حماية الأوكرانيين الأبرياء الذين يحاولون الفرار من القصف الروسي ويدعم المسؤولين الأوكرانيين الذين يضطلعون بعمل هام للغاية”.

ووفق السلطات البريطانية، إنّ المركبات المكسوة بالفولاذ يمكنها مقاومة الرصاص عالي السرعة والألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة البدائية ستُستخدم أيضا في نقل المسؤولين إلى مواقع قيادة مؤقتة ومساعدة العمال في إعادة بناء خطوط السكك الحديدية.

وجاء في البيان أن العربات تم التبرع بها من أسطول تابع لوزارة الخارجية استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية وسيبدأ وصولها خلال أيام.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني “375 مليون دولار” تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضادًا للصواريخ.

وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وأرسلت أكثر من خمسة آلاف صاروخ مضاد للدبابات وخمس منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط.