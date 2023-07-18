الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تعتزم تحديث اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

منذ 43 دقيقة
بريطانيا وتركيا

بريطانيا وتركيا

A A A
طباعة المقال

قالت بريطانيا، الثلاثاء، إنها تعتزم بدء محادثات مع تركيا لتحديث اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة بينهما بهدف إدراج الخدمات والقطاع الرقمي في أي اتفاقيات مستقبلية.

ولدى بريطانيا بالفعل اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا، وجرى تمديدها حينما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن وزارة التجارة تقول الآن إنها أصبحت قديمة.

وقالت الوزارة إن الجانبين توصلا بعد مراجعة تلك الاتفاقية إلى وجود مجال لتحسينها من خلال اتفاق جديد، غير أنه ليس من المنتظر أن تبدأ المحادثات قبل العام المقبل.

وبلغت قيمة المعاملات التجارية بين البلدين 23.5 مليار إسترليني (30.7 مليار دولار) في العام الماضي. وقالت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك إن بريطانيا ستستفيد من المحادثات لصياغة اتفاقية جديدة تتماشى مع نقاط قوتها الاقتصادية.

وقالت الوزيرة في بيان “أتطلع لاستخدام الاتفاق لتعزيز العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة وتركيا ودفع النمو الاقتصادي ودعم الشركات في أنحاء البلاد”.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستستمع لأولويات الشركات قبل بدء المحادثات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: مبادرة الحبوب يمكن أن تظل سارية دون مشاركة موسكو
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ولي العهد السعودي يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة
جورجيا - بولندا
أزمة بين جورجيا وبولندا بعد محاولة تهريب دماء رئيس جمهورية سابق!

الأكثر قراءة

سبينيس
بالفيديو - أفعى في "spinneys" ضبية!
سد المسيلحة
سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
منصة الفيديو الشهيرة "نتفليكس"
ميزة جديدة من نتفليكس للمتضررين من إجراءات مشاركة كلمة المرور