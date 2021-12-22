الأربعاء 27 شعبان 1443 ﻫ - 30 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تعتزم تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ضد كورونا

22 - ديسمبر - 2021
بريطانيا الأولى أوروبيا بوفيات كورونا

كورونا بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت بريطانيا أنها ستبدأ بتطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما ضد كورونا، وبجرعة أقل من الجرعة المعتادة.

وأوضحت اللجنة المشتركة للقاحات والتحصين (جيه.سي.في.آي) أن الأطفال سيحصلون على جرعتين بحجم 10 ميكروغرام من لقاح فايزر/بيونتيك، أي ثلث جرعة البالغين، مع فترة 8 أسابيع بين الجرعتين.

وأضافت اللجنة أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن منح التطعيم بشكل عام للأطفال الأصغر سنا بعد بيانات إضافية حول سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار ودراسة أثر تطعيم الأطفال الصغار.

وأشار رئيس لجنة اللقاحات في اللجنة، وي شين ليم، إلى أن “غالبية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما معرضون لمستوى مخاطر منخفض جدا إذا أصيبوا بكوفيد-19”.

وأضاف أنه “مع ذلك، يعاني بعض من تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما من ظروف صحية معينة… تعرضهم لخطر أكبر، وننصح بتطعيم هؤلاء الأطفال في المقام الأول”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إمارة دبي
الإمارات على رأس الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية 2022.. أين حلّ لبنان؟
أفيف كوخافي
الجيش الإسرائيلي يعلن قرارات عسكرية لمواجهة العمليات في الضفة والداخل
العلم الصيني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الصين تدعو لمواصلة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الانخفاض… الدولار الأسود يحلّق مجدداً
المحروقات
المحروقات الى انخفاض بعد ارتفاعات متتالية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
“كمائن الليل”.. ماذا نعرف عن الفرقة التي أوقفت زحف روسيا نحو كييف؟