بريطانيا تعتقل 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ، الثلاثاء، إن ثلاثة يشتبه في أنهم يتجسسون لصالح روسيا في بريطانيا تم اعتقالهم وتوجيه اتهامات لهم في إطار تحقيق واسع يتعلق بالأمن القومي.

وأضاف التقرير أن المتهمين الثلاثة من بلغاريا ويقال إنهم يعملون لصالح أجهزة أمن روسية.

وأشار التقرير إلى احتجازهم في فبراير شباط بموجب قانون الأسرار الرسمية على يد محققين لمكافحة الإرهاب من شرطة العاصمة لندن التي لديها مسؤولية الحفاظ على الأمن فيما يتعلق بقضايا التجسس.

ولم يكن لدى شرطة العاصمة البريطانية تعليق بعد عندما تواصلت معها رويترز.