بريطانيا تعلن إصابة وزير آخر بفيروس كورونا

أعلن وزير بريطاني، السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي بعد تبين إصابته بفيروس كورونا، ليصبح بذلك ثالث مسؤول حكومي يصاب بالمرض بعد رئيس الوزراء ووزير الصحة.

وقال وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، أليستر جاك، أنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض كوفيد- 19.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن يوم أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، منوها إلى سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي.

وكذلك اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن لديه أن أعراضه متوسطة من مرض كوفيد- 19وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.

وفي وقت سابق، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب هو الآخر بالفيروس.

ويمضي الأمير تشارلز فترة العزل الذاتي التي تبلغ مدة أسبوعين هو وزوجته في مقر إقامتهما في بيركهول في اسكتلندا.

وبحسب البيان الملكي فقد أجرى الأمير تشارلز الفحوصات المتعلقة بالإصابة بالفيروس في مقاطعة أبردينشير شمالي اسكتلندا وتم استيفاء المعايير المطلوبة للاختبار.