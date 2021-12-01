بريطانيا تعلن اعتقال شخص يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال وحدة قيادة مكافحة الإرهاب لرجل في منطقة هارويتش في إسكس، للاشتباه في قيامه بالتحضير لأعمال إرهابية أو التحريض عليها.

وذكرت أن الرجل يبلغ من العمر 37 عاما وهو مرتبط بـ”الإرهاب اليميني المتطرف ولا يعتقد أن هناك أي تهديد وشيك على العامة”، مؤكدة أن عملية الاعتقال هذه ليست مرتبة بعملية قتل النائب ديفيد أميس التي وقعت في أكتوبر الماضي.

وأكدت أن عملية تفتيش منزل المشتبه به لا تزال جارية، فيما هو قيد الاحتجاز في مركز شرطة إسيكس.

وقال ريتشارد سميث، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية: “أود أولا أن أطمئن المجتمع المحلي في إسكس وخارجها بأننا لسنا على علم بأي تهديد وشيك على الجمهور فيما يتعلق بهذا الاعتقال اليوم.. لكن مع ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي مؤخرا إلى مستوى “شديد”، أود أن أذكر الجمهور بضرورة أن يظلوا يقظين وإذا رأوا أو سمعوا أي شيء مريب، فيرجى الاتصال بنا وإبلاغنا بذلك”.

وشهدت بريطانيا منتصف الشهر المنصرم عملية تفجير في سيارة أجرة، أوقع قتيلا خارج مستشفى في مدينة ليفربول، ووصفته الشرطة البريطانية بأنه “عمل إرهابي” استخدمت فيه قنبلة يدوية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي موقع الانفجار حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا وسط تصاعد للدخان الكثيف وأفاد قائد جهاز إطفاء مرزيسايد فيل غاريغان أن الحريق كان مشتعلا حين وصلت عربات الإطفاء.