الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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بريطانيا تعلن منع استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروس

منذ دقيقتين
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أعلنت الحكومة البريطانية، أنها قررت فرض منع على استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروس، ووسعت القيود المفروضة على أسمدة البوتاس البيلاروسية.

وجاء في مذكرة شرح للمستوردين، تم نشرها اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: “دخلت عقوبات جديدة على الواردات من بيلاروس حيز التنفيذ اعتبارا من 5 يوليو 2022، إلى جانب حزمة أوسع من العقوبات التجارية. وتشمل هذه فرض حظر على استيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة، والحديد والصلب، والقيود الموسعة على أسمدة البوتاس والثروات الباطنية”.

وكانت أعلنت الخارجية البريطانية الإثنين عن فرض هذه العقوبات الجديدة، وذكرت أن سبب تشديد العقوبات ضد بيلاروس، كان الدعم النشط من قبل السلطات البيلاروسية، برئاسة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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