الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على ميانمار

منذ 35 دقيقة
وزارة الخارجية البريطانية

وزارة الخارجية البريطانية

A A A
طباعة المقال

أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة على ميانمار تستهدف الشركات المرتبطة بالجيش في ميانمار دعما لمجتمع الروهينجا.

وتستهدف العقوبات على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، الحد من وصول الجيش إلى الأسلحة ووقف تدفق الأموال.

وقالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا أماندا ميلينج، في بيان: “نواصل التضامن مع شعب الروهينجا وندين الحملة المروعة التي تشنها القوات المسلحة ضده”.

وتعيش ميانمار في حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة في أوائل عام 2021.

احتجاز سفيرة بريطانية سابقة

وتأتي هذه العقوبات فيما تحتجز السلطات في ميانمار السفيرة البريطانية السابقة لدى ميانمار فيكي بومان، بحسب مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوقفت فيكي بومان التي كانت سفيرة لبلدها في ميانمار بين 2002 و2006، الأربعاء في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد التي تشهد صراعا عنيفا.

وقبل توليها ذلك المنصب، كانت بومان دبلوماسية برتبة سكرتير ثان في السفارة البريطانية من 1990 إلى 1993.

وقال ناطق باسم السفارة البريطانية لوكالة الأنباء الفرنسية: “نحن قلقون إزاء احتجاز امرأة بريطانية في ميانمار”.

وأضاف “نحن على اتصال بالسلطات المحلية ونحن نقدم مساعدة قنصلية”.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن “زوج بومان والفنان هتين لين احتجز أيضا”.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن “بومان وزوجها نقلا إلى سجن إنسين في رانغون وستوجه إليهما تهمة انتهاك قوانين الهجرة”.

ولم يرد ناطق باسم المجموعة العسكرية على طلبات وكالة الأنباء الفرنسية للتعليق.

وتعمل بومان مديرة في “مركز ميانمار للأعمال المسؤولة” وتتحدث لغة البلاد بطلاقة.

    المزيد من أخبار العالم

    الذهب مقابل الدولار
    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    وزيرا الدفاع الروسي والفرنسي يناقشان وضع محطة زابوريجيا
    حدورد كوريا الشمالية والجنوبية
    كوريا الجنوبية تأمر بتحديث خطط الحرب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ترسيم الحدود
    عرضٌ تركي للاستثمار في البلوكات الحدودية الجنوبية.. وارتباك فرنسي
    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار