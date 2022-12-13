بريطانيا تفرض عقوبات على رجال أعمال إيرانيين

فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على قادة عسكريين روس متورطين في ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية، وكذلك على رجال أعمال إيرانيين متورطين في إنتاج وتوريد طائرات مسيرة عسكرية استخدمت في الهجمات.

إيران تستدعي السفير البريطاني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، سفير بريطانيا لدى طهران سايمون شيركليف، على خلفية عقوبات فرضتها لندن على مسؤولين في القضاء الإيراني.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، تم استدعاء شيركليف على خلفية دعم بريطانيا “للإرهاب والإضرابات” في إيران، وفرضها “عقوبات غير قانونية” على الإيرانيين.

وأشار البيان إلى أن العقوبات البريطانية المتعلقة بالاحتجاجات تعد “تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران”. وذكر أن الوزارة أبلغت السفير البريطاني أن إيران تحتفظ لنفسها بحق الرد بالمثل على العقوبات.

وأفادت وكالة أنباء “ميزان” (التابعة للقضاء الإيراني) -أول أمس الخميس- بأن السلطات نفذت حكم الإعدام على الشاب محسن شكاري (23 عاما) المتهم بقطع الطريق ومهاجمة أحد عناصر الأمن (الحرس الثوري) بساطور في طهران.

وذكرت الوكالة أن الإعدام نُفذ بحق المتهم شكاري عقب إدانته من المحكمة الثورية، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية.