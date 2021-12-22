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بريطانيا تفرض عقوبات على زعيم "داعش" في أفغانستان

22 - ديسمبر - 2021
بريطانيا

بريطانيا

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فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على زعيم تنظيم “داعش ولاية خراسان” الإرهابي في أفغانستان سناء الله غفاري، الملقب بـ”شهاب المهاجر”.

وقال مسؤولون بريطانيون إن “الغفاري الذي أصبح زعيم التنظيم الإرهابي في يونيو 2020، مسؤول عن العديد من الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها مئات الأشخاص”.

وأعلنت الحكومة البريطانية أيضا “إدراج زعيم حركة “التحالف من أجل السلام” في جمهورية إفريقيا الوسطى علي دراس في القائمة السوداء، لضلوع الحركة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

وأكدت أن “نظام العقوبات البريطاني يشمل 14 فردا من جمهورية إفريقيا الوسطى، والجماعة القومية الأوغندية “جيش الرب”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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