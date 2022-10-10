بريطانيا تفرض عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية

أعلنت بريطانيا أنها فرضت عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار و”ما تسمى بشرطة الأخلاق” الإيرانية، موضحةً أنها لجأت للتهديد بالاحتجاز والعنف للتحكم فيما ترتديه الإيرانيات وفرض الرقابة على سلوكهن في الأماكن العامة.

وأثار وفاة مهسا أميني (22 عاما) في حجز الشرطة احتجاجات في أنحاء إيران وطالب المتظاهرون بإسقاط الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وبسبب وفاتها، قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على شرطة الأخلاق بالكامل ورئيسها محمد رستمي تشيشمة ورئيس إدارة شرطة الأخلاق بطهران حاج أحمد ميرزايي.

وأشار وزير الخارجية “جيمس كليفرلي” في بيان إلى أن”هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية، وهي سنحاسبكم على قمعكم للنساء والفتيات وأعمال العنف المروعة التي مارستموها ضد شعبكم”.

ووصفت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بأنها مؤامرة دبّرها أعداء البلاد ومن بينهم الولايات المتحدة.