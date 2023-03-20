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بريطانيا تفرض عقوبات على قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني

منذ 34 دقيقة
الحرس الثوري الايراني

الحرس الثوري الايراني

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فرضت الحكومة البريطانية، الاثنين، عقوبات على قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني من بينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.

وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني “اليوم، نتخذ إجراء ضد القادة الكبار داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم”.

وفُرضت العقوبات على خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية بالحرس الثوري وقائدين كبيرين بالحرس في محافظتي طهران وألبرز.

عقوبات أوروبية

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون حزمة سادسة من العقوبات على إيران ردا على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل “نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل”.

وذكرت أن الإجراءات ستستهدف المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 سنة) بعد أيام من توقيفها من قبل “شرطة الأخلاق” في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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