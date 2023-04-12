بريطانيا تفرض عقوبات على وسطاء ماليين لاثنين من النخبة الروسية

فرضت بريطانيا (الأربعاء 12-4-2023) عقوبات على أفراد وشركات اتهمتهم بالعمل كوسطاء ماليين لرومان أبراموفيتش وعليشر عثمانوف، وهما من أفراد النخبة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الإجراءات الجديدة تستهدف من يساعدون رجلي الأعمال البارزين على الإفلات من تحمل التبعات الكاملة للعقوبات التي فُرضت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر وزير الخارجية جيمس كليفرلي في البيان “نضيق الخناق على النخبة الروسية وأولئك الذين يحاولون مساعدتهم في إخفاء أموالهم من أجل الحرب”. وأضاف “سنظل نحول بينهم وبين الأصول التي اعتقدوا أنهم نجحوا في إخفائها”.

وقالت الحكومة إنها فرضت عقوبات على ديميتريس يوانيدس وكريستودولوس فاسيليادس، وهما قبرصيان وصفتهما بأنهما “مساعدان محترفان” ساهما في إنشاء هياكل وصناديق استثمارية في الخارج.

واستهدفت العقوبات أيضا الشبكة المالية لعثمانوف، بما في ذلك شركات يو.إس.إم وكورزون سكوير المحدودة وهانلي المحدودة، وفقا للبيان.

وجمدت بريطانيا أصول أبراموفيتش وعثمانوف بعد أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي.