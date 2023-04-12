الأربعاء 21 رمضان 1444 ﻫ - 12 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تفرض عقوبات على وسطاء ماليين لاثنين من النخبة الروسية

منذ 8 ثواني
علما روسيا وبريطانيا

علما روسيا وبريطانيا

A A A
طباعة المقال

فرضت بريطانيا (الأربعاء 12-4-2023) عقوبات على أفراد وشركات اتهمتهم بالعمل كوسطاء ماليين لرومان أبراموفيتش وعليشر عثمانوف، وهما من أفراد النخبة الروسية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن الإجراءات الجديدة تستهدف من يساعدون رجلي الأعمال البارزين على الإفلات من تحمل التبعات الكاملة للعقوبات التي فُرضت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر وزير الخارجية جيمس كليفرلي في البيان “نضيق الخناق على النخبة الروسية وأولئك الذين يحاولون مساعدتهم في إخفاء أموالهم من أجل الحرب”. وأضاف “سنظل نحول بينهم وبين الأصول التي اعتقدوا أنهم نجحوا في إخفائها”.

وقالت الحكومة إنها فرضت عقوبات على ديميتريس يوانيدس وكريستودولوس فاسيليادس، وهما قبرصيان وصفتهما بأنهما “مساعدان محترفان” ساهما في إنشاء هياكل وصناديق استثمارية في الخارج.

واستهدفت العقوبات أيضا الشبكة المالية لعثمانوف، بما في ذلك شركات يو.إس.إم وكورزون سكوير المحدودة وهانلي المحدودة، وفقا للبيان.

وجمدت بريطانيا أصول أبراموفيتش وعثمانوف بعد أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السعودية - إيران
وفد إيراني يصل السعودية للتحضير لإعادة فتح السفارة
سامح شكري
وزير الخارجية المصري يزور تركيا الخميس
الروبل الروسي
الروبل الروسي يهبط بفعل تراجع الصادرات والنقد الأجنبي

الأكثر قراءة

نانسي عجرم وعائلتها
بالصوَر: نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع عائلتها.. وبناتها حديث الجمهور
ندى ظلام وزوجها
وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
آثار الزلزال المدمر في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟