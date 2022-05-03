الجمعة 5 شوال 1443 ﻫ - 6 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تقدم مساعدات عسكرية لاوكرانيا بـ375 مليون دولار

3 - مايو - 2022
رئيس وزراء بريطانيا جونسون مع الرئيس الاوكراني

رئيس وزراء بريطانيا جونسون مع الرئيس الاوكراني

A A A
طباعة المقال

قالت بريطانيا ليلة الثلاثاء، إنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني “375 مليون دولار” تشمل معدات حرب إلكترونية ونظام رادار مضاد للصواريخ.

وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وأرسلت بريطانيا أكثر من خمسة آلاف صاروخ مضاد للدبابات وخمس منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 20 مليار دولار.
وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المساعدات ستشمل أيضا مناظير للرؤية الليلية وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية وطائرات مسيرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين.

ويعتزم جونسون إلقاء كلمة للبرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية.

    المزيد من أخبار العالم

    مجلس الشيوخ الأمريكي
    لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تقر مشروع قانون للضغط على “أوبك”
    كارين جان بيار.. أول امرأة سوداء ناطقة باسم البيت الأبيض
    امدادات النفط الروسي (رويترز)
    التوجه لحظر نفط روسيا يصعد بأسعار النفط!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    بعد فشل بعض الممثلين بتسويق التيار.. باسيل “اكل الضرب”
    بوتين ووزير الدفاع الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هل يفعلها بوتين حقاً في التاسع من أيار الحالي؟!
    لائحة بيروتية تنسحب من السباق الانتخابي!