الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
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بريطانيا تكشف عن "فضيحة": اختراق مفوضية الانتخابات لأكثر من عام

منذ 11 دقيقة
قرصنة

قرصنة إلكترونية

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أعلنت مفوضية الانتخابات في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنّها تعرضت لقرصنة من “جهات معادية” تمكّنت من اختراق أنظمتها لأكثر من عام.

هجوم معقد

وكتبت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في تغريدة: “اليوم أعلنا أننا كنا عرضة لهجوم سيبراني معقد، واختُرقت أنظمتنا من جهات معادية”.

فيما لم تحدد المفوضية اسم المهاجمين الذين اخترقوا خوادمها المستضيفة لبريدها الإلكتروني، وأنظمة المراقبة ونسخ من لوائح الناخبين تتضمن تفاصيل عن ملايين المقترعين.

لا نعرف الملفات المخترقة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمفوضية الانتخابات شون ماكنالي في بيان: “نعلم الأنظمة التي اخترقتها الجهات المعادية، لكن لا نستطيع أن نحدد بشكل قاطع ما هي الملفات التي قد تكون اخترقت أو ربما لم تُخترق”.

ورُصدت الحادثة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 بعد تسجيل نشاط مشبوه على أنظمة الهيئة.

الرصد استغرق وقتًا طويلًا

وقالت المفوضية: “اتضح أن جهات معادية اخترقت الأنظمة أولا في آب/أغسطس 2021″، وأضافت “نأسف لأن رصدها استغرق وقتًا طويلًا”.

وشرحت أنّه “كان علينا اتخاذ إجراءات علاجيّة بما في ذلك وقف اختراق المقرصنين وتقدير حجم الحادثة وتطبيق إجراءات أمنية إضافية”، قبل إطلاع الرأي العام على التطورات.

 

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