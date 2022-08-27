بريطانيا تمنح أوكرانيا 6 طائرات مسيرة تعمل تحت الماء

قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت إنها ستمنح أوكرانيا ست طائرات مسيرة تعمل تحت الماء للمساعدة في تطهير ساحلها من الألغام وتأمين شحنات الحبوب.

وأفادت الوزارة في بيان بأن بريطانيا ستدرب أيضا العشرات من أفراد البحرية الأوكرانية على استخدام الطائرات المسيرة.

هذا وقد قالت وزارة الدفاع البريطانية إن من المحتمل أن تكون روسيا قد صعدت هجماتها على طول قطاع دونيتسك في منطقة دونباس خلال الأيام الخمسة الماضية، في خطوة قد تهدف إلى الاشتباك مع القوات الأوكرانية وإحباط هجوم مضاد.

وأفادت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية على تويتر السبت، إن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدتي سيفرسك وباخموت الواقعتين شمال مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا.

وأضافت النشرة “هناك احتمال واقعي بأن تكون روسيا قد صعدت جهودها في دونباس في محاولة لجر أو توريط وحدات أوكرانية إضافية، وسط تكهنات بأن أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد كبير”.