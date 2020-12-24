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بريطانيا تمنع الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا بسبب كورونا المتحور

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 9:46 صباحًا
بريطانيا توقف الرحلات الجوية بسبب كورونا المتحور

بريطانيا توقف الرحلات الجوية بسبب كورونا المتحور

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قررت السلطات البريطانيّة، وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا ، بعد اكتشافها حالتين من سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا “مقلقة للغاية” مصدرها البلد الأفريقي.

وقال وزير الصحّة مات هانكوك، إنّ هذه السلالة الجديدة المُتحوِّرة تُشكّل “مصدر قلق كبير لأنّها أكثر عدوى، ويبدو أنّها تحوّرت أكثر من السلالة الجديدة التي كانت اكتُشِفت في المملكة المتحدة”.

وأضاف أن الأشخاص الحاملين لهذا الفيروس والذين أتوا من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة، وأولئك الذين كانوا على اتّصال بهم، قد وُضعوا في حجر صحّي.

ويتوجّب على أيّ شخص كان في جنوب إفريقيا أو كان على “اتّصال وثيق” مع أيّ شخص زار هذا البلد خلال الأسبوعين الماضيين، أن يخضع “فورًا لحجر صحّي”.

وقالت وزارة النقل في بيان، إنّه اعتبارًا من الساعة 9:00 ت غ، الخميس، لن يتمكّن المسافرون من جنوب إفريقيا من دخول إنجلترا، باستثناء البريطانيّين والإيرلنديّين وكذلك حاملي التأشيرات والمقيمين الدائمين الذين سيتوجّب عليهم وعلى مَن يعيش معهم في المنزل الخضوع لحجر لعشرة أيّام.

وينطبق هذا الإجراء أيضًا على المسافرين الذين زاروا جنوب إفريقيا أو مَرّوا عبرها في الأيام العشرة الماضية. وباتت الرحلات المباشرة مع هذا البلد ممنوعة.

ويأتي اكتشاف هذه السلالة الجديدة المتحوّرة بعد أيّام فقط على اكتشاف سلالة من فيروس كورونا في المملكة المتّحدة قالت السلطات الصحّية إنّها أكثر عدوى من سابقتها.

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