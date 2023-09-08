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بريطانيا تنتقد خطاب الرئيس الفلسطيني عن المحرقة

منذ 54 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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انتقدت بريطانيا الجمعة تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن اضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية ومعاداة السامية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن “المملكة المتحدة تدين التصريحات المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس عباس مؤخرا.

“تقف المملكة المتحدة بحزم ضد كل محاولات تشويه المحرقة. مثل هذه التصريحات لا تدفع الجهود نحو المصالحة إلى الأمام”.

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا تصريحات عباس (87 عاما) والتي أدلى بها في أواخر أغسطس\آب خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح.

    المصدر :
  • رويترز

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