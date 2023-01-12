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بريطانيا تنظر في تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - يناير - 2023 7:21 مساءً
عناصر من الحرس الثوري الإيراني

عناصر من الحرس الثوري الإيراني

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قال وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي أمام البرلمان (الخميس 12-1-2023) إن بريطانيا تدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن.

وقال دوكيرتي خلال مناقشة للوضع في إيران دعا خلالها بعض الأعضاء إلى حظر الحرس الثوري “سأكون مخطئا إذا قدمت تكهنات… بشأن نتيجة الدراسة التي تجريها الحكومة في الوقت الراهن لهذه القضية، وهي دراسة تجري بجدية… لكن، يمكنني القول إنني أعتقد أن الدعوات في جميع أركان هذا المجلس، والوحدة التي يتم بها توجيه هذه الدعوات من جميع الأطراف ستكون موضع اعتبار لدى الحكومة وهذا أمر نأخذه بدرجة كبيرة من الاهتمام”.

وفي حالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية فسيترتب على ذلك توصيف الانتماء له وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة بأنه جريمة جنائية في بريطانيا.

ويخضع الحرس الثوري بالفعل لعقوبات بريطانية.

    المصدر :
  • رويترز

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