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بريطانيا تنفي اتهامات روسية بتفجير خطَّي أنابيب نورد ستريم

منذ 35 دقيقة
بريطانيا

بريطانيا

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نفت بريطانيا اليوم مزاعم روسية عن قيام أفراد من البحرية البريطانية بنسف خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في الشهر الماضي، ووصفتها بأنها “مزاعم كاذبة من العيار الثقيل”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: “من أجل صرف الانتباه عن إدارتها الكارثية للغزو غير المشروع لأوكرانيا، تلجأ وزارة الدفاع الروسية إلى ترديد مزاعم كاذبة من العيار الثقيل”.

وأضاف: “تشير هذه القصة الأخيرة المختلقة إلى (طبيعة) الأحاديث الدائرة داخل الحكومة الروسية أكثر مما تشير إلى ما يفعله الغرب”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت أفرادًا من البحرية البريطانية بتفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم الشهر الماضي في اتهام مباشر لبريطانيا، العضو البارز في حلف شمال الأطلسي، بتخريب البنية التحتية الروسية الحيوية.

ولم تقدّم وزارة الدفاع أي أدلة على اتهامها.

وقالت إن “متخصصين بريطانيين” من الوحدة نفسها وجهوا الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة ضد سفن للأسطول الروسي في البحر الأسود بمنطقة القرم في وقت سابق، والتي أعلنت أن القوات الروسية صدّتها إلى حد كبير مع تعرض كاسحة ألغام روسية لأضرار طفيفة.

    المصدر :
  • رويترز

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