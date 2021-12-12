بريطانيا تواجه أوميكرون وترفع التأهب إلى "المستوى 4"

أعلنت السلطات البريطانية عن رفع مستوى درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى “المستوى 4” من “المستوى 3”.

وأتي الإجراء الحكومي البريطاني، بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وقالت الحكومة في بيان إن “الأدلة المبكرة تظهر أن أوميكرون ينتشر أسرع بكثير من دلتا، وأن درجة حماية اللقاح ضد أوميكرون قد انخفضت”.

ويعني رفع درجة التأهب إلى المستوى 4 أن السلطات الصحية تعتقد أن معدلات انتقال العدوى مرتفعة وتضغط على خدمات الرعاية الصحية.

من جهته حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من “موجة هائلة” تلوح في الأفق جراء المتحورة أوميكرون، معلنا أن جرعات اللقاح المعززة ستكون في متناول من تجاوزا 18 عاما بحلول نهاية كانون الأول.

وقال جونسون في خطاب متلفز أعقب رفع مستوى التحذير من كوفيد في أنحاء البلاد، إنه “ينبغي ألا يساور أحد أدنى شك: هناك موجة هائلة آتية جراء أوميكرون”.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت اليوم الأحد إنه من المرجح أن ينتشر متحور أوميكرون أكثر من نظيره دلتا، ويتسبب في أعراض أقل حدة، ويجعل اللقاحات أقل فعالية.

وقد تم تسجيل متحور “أوميكرون” الجديد في نحو 60 دولة، بما فيها بريطانيا التي أصيب فيها بهذه السلالة بالذات أكثر من 600 شخص.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن السلطات البريطانية تبدأ تنفيذ خطة “ب” التي تقضي بتشديد الإجراءات المضادة للوباء، وخاصة شهادات كورونا الإجبارية وارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام والمحلات التجارية.