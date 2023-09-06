بريطانيا توقع اتفاقاً للعودة لبرنامج "هورايزون أوروبا"

ذكرت بلومبرج، الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعطى تصريحا لمسؤولي حكومته لإتمام اتفاق يسمح لبريطانيا بمعاودة الانضمام إلى برنامج الاتحاد الأوروبي “هورايزن أوروبا” (أفق أوروبا) للبحث العلمي.

وكانت بريطانيا تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بخصوص العودة إلى البرنامج بعد أن سوت لندن وبروكسل في فبراير شباط نزاعهما حول قواعد التجارة التي تحكم أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحسنت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ التوقيع في مطلع آذار/مارس على “إطار وندسور” الذي يسمح بحريّة مرور البضائع الآتية من باقي أنحاء المملكة المتّحدة إلى إيرلندا الشمالية وغير المتجهة إلى إيرلندا وبالتالي إلى السوق الأوروبية الموحدة.

ويخشى علماء بريطانيون من تأثير نقص التمويل في إطار برنامج “هورايزون يوروب”، المصمم للمساعدة في تمويل الانجازات العلمية.