بريطانيا تُحقّق في عرض شركة مدعومة إماراتيًا للاستحواذ على "ذا تليغراف"

أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية لوسي فريزر اليوم الأربعاء، أنّ شركة “ريد بيرد آي.إم.آي” المدعومة من أبو ظبي قدمت مقترحًا جديدًا يتعلق بعزمها الاستحواذ على صحيفة ذا تليغراف، مما سيدفع الحكومة على الأرجح إلى فتح تحقيق جديد لأسباب تخص المصلحة العامة.

ودفع القلق المتزايد من احتمال التدخل الأجنبي في الأمور التحريرية للصحيفة التي تميل إلى تيار اليمين ولمجلة سبكتاتور وزيرة الثقافة إلى التدخل وأمرت هيئة سوق المال البريطانية وهيئة تنظيم وسائل الإعلام بفتح تحقيق في الأمر.

ومن المقرر أن تقدم الجهتان تقريرًا إلى فريزر بحلول نهاية يوم الجمعة.

واندلعت معركة على الملكية العام الماضي، عندما سيطر بنك لويدز على الصحيفة والمجلة بعد نزاع طويل الأمد بشأن ديون حجمها 1.2 مليار جنيه إسترليني مستحقة على عائلة باركلي.

ولعبت ريد بيرد آي.إم.آي دورا في استعادة العائلة السيطرة على الصحيفة في ديسمبر/ كانون الأول عن طريق المساعدة في سداد الديون.

وكان من المقرر بموجب الخطة أن تسيطر الشركة سريعًا على الأصول من خلال مبادلة الديون بأسهم إلى أن تدخلت الحكومة.

وقالت فريزر في بيان مكتوب إلى البرلمان: “غيرت ريد بيرد آي.إم.آي هذا الأسبوع هيكل الشركة للاستحواذ المحتمل على ذا تليغراف ميديا غروب وهذا يوجد خلق وضع اندماج جديد ذي صلة”، وذكرت أنها تعتزم فتح تحقيق جديد.

وأضافت: “علمت بالمرحلة الأخيرة من العملية التي أعلنت فيها الشركة عن هذا الهيكل الجديد. ولا أعتقد أن هذا يؤدي إلى تنفيذ العملية بشكل كامل وسليم”.