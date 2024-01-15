الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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بريطانيا تُرسل 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة لـ "الناتو" في أوروبا

منذ 6 دقائق
الجيش البريطاني

الجيش البريطاني

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الإثنين، أنّ بريطانيا سترسل نحو 20 ألف جندي، للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، في النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة.

وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير/ شباط إلى يونيو/ حزيران، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز إف 35 بي وطائرات استطلاع.

وتأتي المناورة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الحلف.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في مقتطفات نشرتها وزارة الدفاع من خطاب من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق اليوم في لانكستر هاوس: “أستطيع أن أعلن اليوم أن المملكة المتحدة سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة”.

وعزز حلف شمال الأطلسي عدد قواته الجاهزة للقتال، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا قبل عامين تقريبًا، وواصل الحلف دعم كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وقال شابس عن التدريبات: “إنها ستجمع قواتنا العسكرية مع نظرائها من 30 دولة في حلف الأطلسي، بالإضافة إلى السويد، مما يعطي طمأنينة مهمة ضد التهديد الذي يمثله بوتين”.

    المصدر :
  • رويترز

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