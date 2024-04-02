بريطانيا تُطالب بتحقيق شامل وشفاف ومستقل في مقتل موظفي إغاثة في غزة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، وطالب بإجراء “تحقيق شامل وشفاف ومستقل” في مقتل موظفي إغاثة في غزة.

وقال متحدث باسم داوننج ستريت إن سوناك “قال إنه فزع من مقتل موظفي الإغاثة، ومن بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في غارة جوية على غزة أمس، وطالب بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف في ما حدث”.

وأضاف “قال رئيس الوزراء إن عددا كبيرا جدا من موظفي الإغاثة والمدنيين العاديين فقدوا أرواحهم في غزة وإن عدم القدرة على تحمل الوضع تتزايد”.