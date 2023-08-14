الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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بريطانيا تُعلن اعتراض قاذفتين روسيّتين فوق اسكتلندا

منذ 48 دقيقة
الطائرة المقاتلة البريطانية "تايفون" (رويترز)

الطائرة المقاتلة البريطانية "تايفون" (رويترز)

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أعلنت بريطانيا أنّ طائرات‭‭‭ ‬‬‬مقاتلة تابعة لها من طراز تايفون اعترضت قاذفتين روسيتين أثناء قيامهما بدورية في المجال الجوي الدولي إلى الشمال من اسكتلندا اليوم الإثنين، وذلك داخل حدود المنطقة الجوية الشمالية الخاضعة لحلف شمال الأطلسي.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي: “انطلق الطيارون بطائرات تايفون لاعتراض قاذفتين روسيتين بعيدتي المدى هذا الصباح، وتابعوهما أثناء تحليقهما شمالي جزر شيتلاند، استعدادًا لمواجهة أي تهديد محتمل لأراضي المملكة المتحدة”.

وأضافت بريطانيا أنها ترسل مقاتلاتها بصورة روتينية في مثل تلك المواقف لتأمين أجواء البلاد وحمايتها.

وذكرت أن عددًا من الطيارين البريطانيين قادوا في الآونة الأخيرة مهمة تأمين جوي تابعة للحلف في أستونيا وأجروا خلالها أكثر من 50 عملية اعتراض لطائرات.

وقالت روسيا في وقت سابق إنّ القاذفتين الاستراتيجيتين كانتا تجريان دوريات روتينية فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي.

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