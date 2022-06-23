الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا.. جونسون يرفض أي حديث عن الاستقالة

منذ 21 ثانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

A A A
طباعة المقال

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التلميحات إلى أنه قد يستقيل في حالة خسارة مقعدين في البرلمان في انتخابات اليوم الخميس، واصفا إياها بأنها “ضرب من الجنون”.

وستمثل الانتخابات أول فرصة للناخبين للحكم على جونسون منذ تقرير حكومي في الشهر الماضي تحدّث بالتفصيل عن مجموعة من الحفلات التي أقيمت في مكتبه في داونينج ستريت خلال جائحة كوفيد-19 بالمخالفة لقواعد العزل العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نجا جونسون من تصويت على الثقة، لكن رئاسته للوزراء غارقة في سلسلة من الفضائح ويخضع هو نفسه لتحقيق تجريه لجنة برلمانية بتهمة تضليل البرلمان.

لكن جونسون رفض في تصريحات للصحفيين في طريقه إلى رواندا لحضور اجتماع الكومنولث أي تلميح أو إشارة إلى أنه قد يُضطر لمغادرة منصبه بعد الهزيمة في الانتخابات الفرعية.

وجاء رده على سؤال حول ما إذا كان سيستقيل إذا خسر المقعدين في شكل سؤال استنكاري “هل أنتم مجنانين؟”

وأضاف “الأحزاب الحاكمة عموما لا تفوز بالانتخابات الفرعية، لا سيما في منتصف المدة. كما تعلمون، أنا متفائل جدا، لكن أيضا… هذا هو الواقع”.

وأصبح مقعدان، أحدهما في شمال إنجلترا والآخر في الجنوب، شاغرين بعد استقالة صاحبيهما المحافظين أحدهما بسبب مشاهدة أفلام إباحية في البرلمان والآخر بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على صبي مراهق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

القرصنة الالكترونية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا فشلت في أغلب عمليات القرصنة الإلكترونية على كييف
ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في هجوم مروع غربي إثيوبيا
قيادة الحرس الثوري- أرشيفية
إيران تقيل رئيس مخابرات الحرس الثوري

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميليشيا حزب الله
حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
عناصر قوى أمن
فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن
الدولار
ارتفاع إضافي لدولار السوق السوداء اليوم