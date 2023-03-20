بريطانيا.. رصد إصابة بمرض جنون البقر شمال البلاد

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان الاثنين إن بريطانيا رصدت حالة إصابة بمرض جنون البقر في مقاطعة كورنوال بجنوب غرب البلاد.

وأفادت المنظمة في مذكرة، نقلا عن معلومات مصدرها السلطات البريطانية، أن حالة الإصابة بمرض جنون البقر اللانمطي من النوع إتش تأكدت في بقرة تبلغ من العمر 17 عاما في مزرعة للأبقار.

نقلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن السلطات السويسرية قولها إنها رصدت إصابة بمرض جنون البقر في منطقة جريسون شرقي البلاد.

وكانت السلطات قد أخذت عينة من بقرة (12 عاما) يوم 27 فبراير\شباط عند ذبحها ضمن برنامج لرصد مرض جنون البقر.

وقالت المنظمة ومقرها باريس إن اختبار مادة جذع الدماغ التي أخذت من البقرة أظهر إيجابية العينة وصنفت الحالة على أنها “لانمطية”.

وانتشر مرض جنون البقر بين قطعان الماشية في بريطانيا ودول أوروبية أخرى في التسعينيات، وقد يؤدي اكتشاف حالات لانمطية في بعض الأحيان إلى فرض قيود تجارية مؤقتة.