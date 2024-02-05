بريطانيا: رغبة الحوثيين في مواصلة تعطيل البحر الأحمر لم تتضاءل

اعتبر وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، أن الضربات على أهداف لحركة الحوثي في اليمن لم تقلل بشكل كامل من رغبة الحوثيين في تعطيل الشحن في البحر الأحمر.

وأضاف شابس أمام البرلمان “كان لهذه الهجمات تأثير كبير على إضعاف قدرات الحوثيين لكن رغبتهم في مواصلة تعطيل البحر الأحمر لم تتضاءل بالكامل”.

وسبق أن أكّد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الجمعة: أنه “لا توجد خطط لشن مزيد من الهجمات ضد أهداف الحوثيين، ولكننا سنبقي الخطط الأمنية قيد المراجعة”.

ويوم الجمعة أيضاً، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن هدف بلاده هو “خفض تصعيد التوتر وإعادة الاستقرار”.

وأضاف وقتها: “نعتقد أن الضربات التي نفذناها مع أميركا على اليمن ستقلل من قدرة الحوثيين على شن هجمات في البحر الأحمر وتعطلها”.