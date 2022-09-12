بريطانيا: روسيا أمرت على الأرجح بسحب قواتها‭ ‬من منطقة خاركيف

قالت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين إن روسيا أمرت على الأرجح بسحب قواتها‭ ‬من منطقة خاركيف أوبلاست المحتلة في أوكرانيا غربي نهر أوسكيل.

وأضافت الوزارة في تحديث دوري أن أوكرانيا استعادت أراض تبلغ مثلي مساحة لندن الكبرى على الأقل.

وقالت الوزارة على تويتر إن “النجاحات الأوكرانية السريعة لها تداعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية”.

هذا وقد أظهرت خريطة منطقة خاركيف الأوكرانية، الأحد، انسحاباً كبيراً للجيش الروسي من هذه المنطقة التي تعدّ مسرحاً لهجوم أوكراني مضاد.

وأشارت الخريطة الذي أصدرتها وزارة الدفاع الروسية الأحد، إلى أنّ الجيش الروسي لم يعد يسيطر سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق منطقة خاركيف خلف نهر أوسكول.

ويأتي ذلك بعدما أظهرت الخريطة المستخدمة من قبل وزارة الدفاع في إحاطتها السبت، أنّ الجيش الروسي كان يحتل مناطق أكبر بكثير في تلك المنطقة حيث أعلن نظام كييف انتصارات مهمة في الأيام الأخيرة في وجه القوات الروسية.