بريطانيا‭:‬ روسيا تجد صعوبة في مواصلة القتال

ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الواقع في 19 تموز 2022 أن روسيا تجد صعوبة في الحفاظ على قوة قتالية هجومية فعالة منذ بدء غزوها لأوكرانيا ومن المرجح أن تتفاقم المشكلة بشكل متزايد.

وقالت وزارة الدفاع في تحديث للمخابرات “بالإضافة إلى مواجهة نقص حاد في الأفراد، يواجه المخططون الروس معضلة بين نشر قوات الاحتياط في دونباس أو الدفاع في ظل الهجمات المضادة الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي”.

وأضافت الوزارة أنه بينما قد تستمر روسيا في تحقيق المزيد من المكاسب، فمن المرجح أن يكون إيقاع عملياتها ومعدل تقدمها بطيئين للغاية.

وفي وقت سابق، ومرات عدة، كشفت المخابرات العسكرية البريطانية، أن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة على الرغم من زيادة نشاطها وذلك إثر الهجمات المضادة الأوكرانية التي تواصل عرقلة مساعيها.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية، بأن “القتال العنيف يحبط محاولات موسكو للاستيلاء على مدينة ماريوبول الساحلية الأمر الذي يعيق تقدمها في منطقة دونباس”.

وأضافت أن القوات الجوية والبحرية الروسية لم تتحكم في أي من المجالين نتيجة فعالية الدفاعات الجوية والبحرية الأوكرانية.