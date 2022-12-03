بريطانيا: روسيا تخطط لتطويق بلدة باخموت في دونيتسك

قالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن روسيا تخطط على الأرجح لتطويق بلدة باخموت في إقليم دونيتسك بالتقدم إلى الشمال والجنوب.

وأضافت الوزارة، في تحديث يومي لمعلومات المخابرات، أن الاستيلاء على المدينة سيكون له أثر محدود على العمليات لكن من المحتمل أن يسمح لروسيا بتهديد كراماتورسك وسلوفيانسك.

وقالت الوزارة في التحديث المنشور على تويتر “هناك احتمال واقعي بأن الاستيلاء على باخموت أصبح في الأساس هدفا سياسيا رمزيا لروسيا”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد ذكرت في وقت سابق أن شرق أوكرانيا شهد قتالا مستعرا بين الجيشين الروسي والأوكراني، حيث تضغط موسكو من أجل الاستيلاء على مدينة محورية هناك، وذلك في وقت حذر فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من مزيد من الهجمات الصاروخية الروسية.

وقالت الصحيفة إن القوات الروسية في منطقة دونيتسك الشرقية تكافح للاستيلاء على مدينة باخموت وتحقيق نصر رمزي بعد أن ظلت على قدم وساق لعدة أشهر، وذلك بعدما أعادت الهجمات الأوكرانية “الناجحة” الأخيرة معظم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية والعاصمة الإقليمية الجنوبية الرئيسة، خيرسون، إلى سيطرة كييف.