السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

منذ 43 دقيقة
صواريخ- أرشيفية

صواريخ- أرشيفية

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قالت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، إن روسيا غالبا ما تزيل رؤوسا نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة وتطلقها على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن صورا مفتوحة المصدر تظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصمما في الثمانينيات من القرن الماضي كنظام قصف نووي. وأضافت أنه يجري على الأرجح وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية.

ومثل هذا نظام سيحدث دمارا من خلال الطاقة الحركية للصاروخ والوقود غير المستهلك. وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية للمخابرات المنشورة على تويتر إن من غير المرجح تحقيق نتائج موثوقة ضد الأهداف.

وقالت الوزارة “أيا كان هدف روسيا فإن هذه التصرفات المرتجلة توضح مستوى نفاد مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى”.

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