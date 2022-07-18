بريطانيا: روسيا تستخدم مجموعة فاغنر للمرتزقة لتعزيز قواتها

قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الاثنين إن روسيا استعانت بشركة المتعاقدين العسكريين الخاصة فاغنر لتعزيز قواتها على الخطوط الأمامية في الصراع الأوكراني.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث للمعلومات أن فاغنر تخفض معايير التجنيد وتوظف مدانين وأفرادا كانوا مدرجين على القوائم السوداء، مما قد يؤثر على فعالية الجيش الروسي.

ومنذ اللحظات الأولى للحرب، قامت روسيا بسحب مجموعات من مرتزقة فاغنر،ممن سبق أن استعانت بهم في ليبيا وفي تدخلها بسوريا وإفريقيا للقتال في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنّ مرتزقة روسية من مجموعة فاغنر ينتشرون في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّه وفقاً لتقديراتها فإنّ ما يزيد عن ألف مقاتل من هذه المجموعة شبه العسكرية الروسية يمكن أن يشاركوا في القتال ضدّ القوات الأوكرانية.

يؤكد مارات غابيدولين العضو السابق في مجموعة مرتزقة فاغنر الروسية في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن على روسيا وضع حد لتدخلاتها في الخارج والتركيز على مشاكلها الداخلية.

وهذا الجندي الروسي السابق البالغ من العمر 55 عاما هو أول عضو في مجموعة المرتزقة شبه العسكرية المثيرة للجدل التي عمل فيها في أوكرانيا وسوريا من 2015 إلى 2019، يتحدث علنا دون أن يغطي وجهه.

وفي كتاب عنوانه “أنا مارات القائد السابق لجيش فاغنر” (دار ميشال لافون) نشر في فرنسا، يصف غابيدولين الحياة اليومية لمقاتلي هذه المجموعة السرية جدا المتهمين بارتكاب انتهاكات، لا سيما في إفريقيا. وتؤكد السلطات الروسية أن لا علاقة لها بها.