بريطانيا: روسيا تسعى لاستعادة مركز كوبيانسك في خاركيف

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، الخميس، إن روسيا استعادت السيطرة جزئيا على الطرق المؤدية إلى بلدة كريمينا بشرق أوكرانيا، بعد أن اضطرت قواتها إلى التراجع من المنطقة في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت المخابرات العسكرية في تحديث لنشرتها “في بعض الأماكن، حققت روسيا تقدما يصل إلى عدة كيلومترات”، مضيفة أن القادة الروس يحاولون على الأرجح توسعة منطقة أمنية ويسعون لاستعادة مركز كوبيانسك اللوجستي في خاركيف.

وشنت القوات الروسية في وقت سابق من اليوم الخميس موجة من الضربات الجوية في شمال وجنوب أوكرانيا بعد يوم من توديع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ عقب زيارة استمرت يومين لموسكو.

وخلال ليل الأربعاء، دوت صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من العاصمة ومناطق من شمال أوكرانيا. وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 16 من أصل 21 طائرة انتحارية إيرانية الصنع من طراز شاهد.

وكافح أفراد الإطفاء حريقا في مبنيين سكنيين متجاورين في مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا حيث قال مسؤولون إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 33 آخرون في هجوم صاروخي روسي مزدوج.