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بريطانيا: روسيا تشن حملة لتبرّر غزوها لأوكرانيا

15 - يناير - 2022
وزارة الخارجية البريطانية

وزارة الخارجية البريطانية

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صرحت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس أن روسيا تشن حملة تضليل لزعزعة الاستقرار وتبرير غزو أوكرانيا.

وأضافت تراس عبر حسابها الرسمي على تويتر “على روسيا أن توقف عدوانها وتخفض التصعيد وتدخل في محادثات جادة”.

من جهته حذر​ “​​البنتاغون​​” من سعي روسيا لنشر “مجموعة من العملاء داخل ​أوكرانيا​، لشن هجوم، يكون ذريعة لدخول القوات الروسية”، مشيرًة إلى “أننا نمتلك معلومات، تشير إلى أن روسيا، تعمل على خلق ذريعة لاجتياح محتمل لأوكرانيا”.

بينما، ردّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية “​​الكرملين​​”، ​​ديمتري بيسكوف​​، برفض “الاتهامات الاميركية المجانية ل​روسيا​، بنشر عناصر في ​اوكرانيا​ لتنفيذ عملية تخريبية، تشكل ذريعة لغزو روسي لهذا البلد”، مشيرًا إلى أن “كل هذه التصريحات مجانية، ولم تستند الى أي دليل”.

وشهدت العلاقة بين الدول الغربية و​روسيا​، توترًا بسبب الحشود العسكرية الروسية، على حدود أوكرانيا، والتي تتهم روسيا بحشد القوات الروسية بهدف “غزو” أوكرانيا، بينما يتهم الجانب الروسي ​كييف​، بتعمد التصعيد في إقليم دونباس، الخاضع لسيطرة الموالين ل​موسكو​ شرق أوكرانيا، وبممارسة “العنصرية” ضد الروس، كما يتهم حلف “​​الناتو​​” بنشر معداته العسكرية، بهدف التوسع نحو الحدود مع روسيا.

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