الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا: روسيا تفشل بالعديد من جوانب الحرب في أوكرانيا

منذ 3 دقائق
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الواقع في 29 تموز 2022 أن روسيا تخفق في “جوانب عديدة” في حربها بأوكرانيا وإن الرئيس فلاديمير بوتين قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى.

وأضاف والاس “الروس يخفقون حاليا على الأرض في جوانب عديدة، خطط بوتين أ وب وج فشلت وقد يتحول إلى الخطة د”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير مخابراتي إنه من المحتمل أن تكون مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة قد تم تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، وربما يكون ذلك بسبب النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية.

وذكرت بريطانيا في نشرة مخابراتية دورية على تويتر “هذا تغيير كبير عن التكليف السابق للجماعة منذ عام 2015، عندما كانت تضطلع عادة بمهام مختلفة عن الأنشطة العسكرية الروسية المنتظمة العلنية والواسعة النطاق”.

وأضافت أن من غير المرجح أن تكون قوات فاجنر كافية لإحداث فرق كبير في مسار الغزو الروسي لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكونغرس الاميركي
مباراة بيسبول في الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين.. من فاز؟
وزارة العدل الأمريكية
خرق الكتروني.. ووزارة العدل الأمريكية تُحقق
إجلاء أكثر من 200 شخص جراء حريق مبنى في موسكو
حريق هائل في أحد مباني موسكو يوقع 8 قتلى وعدد من الجرحى

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
الدولار
دولار السوق السوداء يستمر على معدله المرتفع... إليكم التفاصيل
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟