بريطانيا: روسيا تفشل بالعديد من جوانب الحرب في أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الواقع في 29 تموز 2022 أن روسيا تخفق في “جوانب عديدة” في حربها بأوكرانيا وإن الرئيس فلاديمير بوتين قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى.

وأضاف والاس “الروس يخفقون حاليا على الأرض في جوانب عديدة، خطط بوتين أ وب وج فشلت وقد يتحول إلى الخطة د”.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير مخابراتي إنه من المحتمل أن تكون مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة قد تم تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، وربما يكون ذلك بسبب النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية.

وذكرت بريطانيا في نشرة مخابراتية دورية على تويتر “هذا تغيير كبير عن التكليف السابق للجماعة منذ عام 2015، عندما كانت تضطلع عادة بمهام مختلفة عن الأنشطة العسكرية الروسية المنتظمة العلنية والواسعة النطاق”.

وأضافت أن من غير المرجح أن تكون قوات فاجنر كافية لإحداث فرق كبير في مسار الغزو الروسي لأوكرانيا.