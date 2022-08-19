الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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بريطانيا: روسيا تقصف جبهة خاركيف لتشتيت القوات الأوكرانية

منذ 56 دقيقة
آثار الدمار في خاركيف - رويترز

آثار الدمار في خاركيف - رويترز

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قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة إن روسيا تواصل قصفها المستمر على جبهة خاركيف الشمالية الشرقية لتشتيت القوات الأوكرانية ومنعها من شن هجمات مضادة في مناطق أخرى.

وذكرت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية إن مدينة خاركيف الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من الخطوط الأمامية الروسية تعرضت للقصف بشكل مستمر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إذ تقع في مرمى معظم المدفعية الروسية.

وقال مسؤول إقليمي أوكراني إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 42 آخرون في هجومين روسيين في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، يومي الأربعاء والخميس.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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