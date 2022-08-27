السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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بريطانيا: روسيا صعدت هجماتها على طول قطاع دونيتسك

منذ 33 دقيقة
خارطة توضح موقع إقليمي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين

خارطة توضح موقع إقليمي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليين

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قالت وزارة الدفاع البريطانية إن من المحتمل أن تكون روسيا قد صعدت هجماتها على طول قطاع دونيتسك في منطقة دونباس خلال الأيام الخمسة الماضية، في خطوة قد تهدف إلى الاشتباك مع القوات الأوكرانية وإحباط هجوم مضاد.

وأفادت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية على تويتر السبت، إن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدتي سيفرسك وباخموت الواقعتين شمال مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا.

وأضافت النشرة “هناك احتمال واقعي بأن تكون روسيا قد صعدت جهودها في دونباس في محاولة لجر أو توريط وحدات أوكرانية إضافية، وسط تكهنات بأن أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد كبير”.

    المصدر :
  • رويترز

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