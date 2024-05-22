بريطانيا.. ريشي سوناك يدعو لإجراء انتخابات عامة في 4 يوليو

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء إلى إجراء انتخابات عامة وحدد الرابع من يوليو تموز موعدا لتصويت من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره حزب المحافظين الحاكم أمام حزب العمال المعارض بعد 14 عاما في السلطة.

وفي نهاية أشهر من التكهنات حول موعد دعوته لإجراء انتخابات جديدة، وقف سوناك (44 عاما) أمام مكتبه في داوننج ستريت وأعلن أنه سيدعو لإجراء الانتخابات في وقت مبكر عما توقعه البعض، في استراتيجية محفوفة بالمخاطر في ظل تأخر حزبه في استطلاعات الرأي.

وقال سوناك “الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها”، وسرد ما اعتبره أبرز الأحداث في فترة حكمه. وأضاف “سنجري انتخابات عامة في الرابع من يوليو تموز”.