بريطانيا.. سباق اختيار خليفة لجونسون بدأ ووزير المال يرشّح نفسه

يترقّب ما يصل إلى 12 مرشحًا الجمعة 8 تموز، حل محل رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، الذي استقال من منصبه بعدما انقلب عليه حزب المحافظين بينما يقول المعارضون إنهم يريدون خروجه من داونينج ستريت على الفور.

وقال جونسون إنه سيتنحى عن منصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، بعدما قدم أكثر من 50 وزيرًا بالحكومة استقالتهم، وأبلغه العديد من نواب البرلمان أنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.

وتتنافس شخصيات بارزة حاليا على أن تصبح خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهرًا. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.

وسيستمر جونسون، الذي أسقطته سلسلة من الفضائح وفقدان الثقة في نزاهته، في منصبه في الوقت الحالي، وهو وضع يقول معارضون وكثيرون في حزبه إنه لا يطاق.

كذلك، دعا حزب العمال المعارض جونسون الى مغادرة موقعه على الفور، متعهدًا بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم تتم الإطاحة به على الفور.

وقال “جيمس كليفرلي”، وزير التعليم، لشبكة سكاي نيوز “سيظل (جونسون) رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار رئيس وزراء جديد، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا”.

وأسقطت جونسون، الذي فاز قبل أقل من ثلاث سنوات في الانتخابات بأغلبية كبيرة، فضائح تضمنت انتهاكات لقواعد الإغلاق للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 وتجديد مقر إقامته الرسمي بشكل فاخر وتعيين وزير متهم بالتحرش الجنسي.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة تايمز أن وزير المالية البريطاني السابق “ريشي سوناك” سيقدم نفسه على أنه “مرشح جاد في وقت خطير” لسباق زعامة بريطانيا، بحجة أنه المرشح الوحيد الذي يتحلى بالنزاهة.

وقال “ستيفن سوينفورد” المحرر السياسي لصحيفة التايمز إن سوناك، الذي استقال هذا الأسبوع احتجاجا على قيادة جونسون، سيقول إنه قادر على إنقاذ “سمعة” حزب المحافظين ولديه الخبرة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.