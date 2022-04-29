بريطانيا سترسل خبراء لمساعدة أوكرانيا في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب

لا تزال الهجمات العسكرية الروسية مستمره على الاراضي الاوكرانية مع دخولها شهرها الثالث، وبعد العديد من المجازر التي وصفتها الدول الاوروبية بالمجازر، قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها سترسل خبراء لمساعدة أوكرانيا في جمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن المقرر أن يصل الفريق إلى بولندا في أوائل مايو أيار.

تقول أوكرانيا إنها تحقق في حوالي 7600 جريمة حرب محتملة وتتحرى عن 500 مشتبه به على الأقل في أعقاب الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس “روسيا جلبت الوحشية إلى أوكرانيا وارتكبت فظائع مروعة، بما في ذلك ضد النساء، وستساعد الخبرة البريطانية في كشف الحقيقة ومحاسبة نظام “الرئيس الروسي فلاديمير” بوتين على أفعاله”.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتوجه فيه تراس إلى لاهاي للقاء رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي بيوتر هوفمانسكي ونظيرها الهولندي فوبكه هويكسترا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “الفريق المتخصص سيساعد الحكومة الأوكرانية في جمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وسيضم خبراء في العنف الجنسي المرتبط بالصراعات”.