الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا سترسل خبراء لمساعدة أوكرانيا في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب

29 - أبريل - 2022
A A A
طباعة المقال

لا تزال الهجمات العسكرية الروسية مستمره على الاراضي الاوكرانية مع دخولها شهرها الثالث، وبعد العديد من المجازر التي وصفتها الدول الاوروبية بالمجازر، قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها سترسل خبراء لمساعدة أوكرانيا في جمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومن المقرر أن يصل الفريق إلى بولندا في أوائل مايو أيار.

تقول أوكرانيا إنها تحقق في حوالي 7600 جريمة حرب محتملة وتتحرى عن 500 مشتبه به على الأقل في أعقاب الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس “روسيا جلبت الوحشية إلى أوكرانيا وارتكبت فظائع مروعة، بما في ذلك ضد النساء، وستساعد الخبرة البريطانية في كشف الحقيقة ومحاسبة نظام “الرئيس الروسي فلاديمير” بوتين على أفعاله”.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتوجه فيه تراس إلى لاهاي للقاء رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي بيوتر هوفمانسكي ونظيرها الهولندي فوبكه هويكسترا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “الفريق المتخصص سيساعد الحكومة الأوكرانية في جمع الأدلة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وسيضم خبراء في العنف الجنسي المرتبط بالصراعات”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ناظم الزهاوي
وزير المالية البريطاني: نواجه تحديات اقتصادية عالمية
ارتفاع طلبات العمل بأمريكا
زيادة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية
ارتفاع صادرات النفط السعودية
السعودية ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها إلى آسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
النفط
هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
جبران باسيل
الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله